Ab kommendem Schuljahr Neue Erzieher-Ausbildung am BBZ Neunkirchen

Wie eine Nachfrage der SZ beim Landkreis bestätigte, werden auf jeden Fall ausreichend Räumlichkeiten für den zusätzlichen Zweig im Gebäude am Jägermeisterpfad zur Verfügung stehen. Erste Anmeldeunterlagen für die Anmeldephase im Sommer seien bereits erstellt, „um einen möglichst unkomplizierten Start in die Fachschule“ zu ermöglichen, so teilt der Landkreis mit. Die Kosten, die die Einrichtung des Sozialpädagogischen Zentrums mit sich bringt, seien noch nicht abzuschätzen. „Aber es gibt Haushaltsmittel, mit denen der geringfügige Mehrbedarf ohne Probleme abzudecken ist.“ Bereits für die Errichtung der Fachschule für Heilerziehungspflege seien Haushaltsmittel in geringfügigem Umfang für die Errichtung eines praxisnahen Pflegeraums in den Haushalt 2024 eingestellt. Der befinde sich momentan in der Umsetzung. Zusätzlich notwendiges Lehrpersonal für die Fachrichtungen Pädagogik und Psychologie sei beim Ministerium für Bildung und Kultur angefragt und zugesagt.