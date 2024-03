Geschlecht noch unbekannt Besonderer Nachwuchs im Neunkircher Zoo (mit Fotos)

Für Mama Lia ist es nicht das erste Jungtier, 2019 kam sie gemeinsam mit ihrer Tochter Lova in den Neunkircher Zoo. Vater des Neugeborenen ist Katta-Männchen Maurice, der erst im vergangenen Jahr vom Saarbrücker Zoo in den Neunkircher Zoo umzog, in der Hoffnung, dass er für Nachwuchs sorgen würde. Das hatte dann auch gleich funktioniert.