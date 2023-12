Vor knapp vier Monaten eröffnet So läuft der Betrieb im neuen Kinderhaus Neunkirchen

„Sehr viel ist passiert. Wir haben in der Theorie Pläne geschmiedet, doch vom ersten Tag an haben uns die Kinder gezeigt, was sie brauchen“, antwortet Milena Eisenbeis auf die Frage, wie es im Kinderhaus läuft. Eisenbeis ist Sozialpädagogin und zusammen mit Markus Pfeiffer, Erzieher, für die Inhalte im zu den Sommerferien eröffneten Kinderhaus in der Kleiststraße in Neunkirchen zuständig. „Wir sind zwei ausgebildete pädagogische Fachkräfte, die einen Blick für Kinder haben. Ich glaube, das ist schon wichtig“. Was auf sie zukommen würde, davon hatten beide vor der Eröffnung des Angebotes nur eine Ahnung.