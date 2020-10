Pioniere in der Pflege : Die ersten Generalisten starten in Ausbildung

Neunkirchen 45 Frauen und Männer haben in Neunkirchen und Saarbrücken den reformierten Bildungsweg begonnen für den Pflegeberuf.

An der Schule für Pflegefachberufe des Diakonie-Klinikums Neunkirchen haben jetzt 36 Frauen und neun Männer zwischen 16 und 47 Jahren ihre Ausbildung zur Pflegefachfrau und zum Pflegefachmann begonnen. Damit sind die Schülerinnen und Schüler die ersten, die den reformierten Bildungsweg gehen. Die neue generalistische Ausbildung führt die bisher getrennten Ausbildungsgänge in der Alten-, Gesundheits- und Krankenpflege sowie Gesundheits- und Kinderkrankenpflege zusammen, wie es in einer Pressemitteilung der Kreuznacher Diakonie heißt. Die breit gefächerte Ausbildung befähigt die zukünftigen Pflegekräfte, Menschen in allen Lebensphasen pflegerisch zu betreuen und später in verschiedenen Bereichen und Betreuungsformen zu arbeiten: Sei es im Krankenhaus, in Senioreneinrichtungen oder ambulanten Diensten. Die Stiftung Kreuznacher Diakonie unterhält im Saarland sowohl drei Krankenhäuser mit unterschiedlichen Schwerpunkten als auch Senioreneinrichtungen, und ist dadurch in der Lage, alle Ausbildungsabschnitte abwechslungsreich und reibungslos zu gestalten, so heißt es weiter.