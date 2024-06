Neunkircher Kunstschau „Kunst von allen / für alle“ Wie die Kunst aufs Skateboard kommt

Es ist kurz nach 10 Uhr, als die SZ an der Städtischen Galerie eintrifft. Tag eins für die Abgabe von Kunstwerken, die an der ersten Neunkircher Kunstschau „Kunst von allen / für alle“ teilnehmen sollen. Seit 10 Uhr ist das möglich. „Da standen tatsächlich schon so sechs, sieben Leute an, als wir geöffnet haben“, sagt Galerieleiterin Nicole Nix-Hauck. Und so sind in diesen ersten Minuten tatsächlich schon gut 20 Arbeiten abgeliefert worden. Die Gemälde stehen hier im Erdgeschoss der Galerie auf einem Transportwägelchen. „Sogar ein bemaltes Skateboard ist dabei“, sagt Nix-Hauck. Die Arbeiten stammen querbeet aus dem Kreis: Schiffweiler, Spiesen-Elversberg, Neunkirchen, Wiesbach, Ottweiler. Auch eine Kinderarbeit ist schon da. Ansonsten dominiert bei den ersten der Hobby- und Freizeitkünstler das Mittelalter, schätzt die stellvertretende Galerieleiterin Liane Wilhelmus. Die Spannung lässt sich hier im Foyer zum Keramik-Museum fast mit Händen greifen. „Wir hatten im Vorfeld viele Nachfragen“, erzählt Nix-Hauck. Auch Werke aus Kitas und Schulen werden erwartet.