Erntedank : Bauern wollen eine faire Chance

Bauernfamilie Dörr aus Wiesbach bei der Kartoffelernte. Foto: Andreas Engel/Engel

Kreis Neunkirchen Die Zeit um Erntedank ist für die Bauern eine Gelegenheit, Fazit zu ziehen. Kreisbauernverbands-Chef Georg Neufang sieht Licht und Schatten.

Erntedank – ein wichtiges Fest für die Landwirtschaft. Anfang Oktober ist die Ernte weitgehend abgeschlossen. Georg Neufang, Vorsitzender des Kreisbauernverbandes zieht für die Neunkircher Landwirte eine gemischte Bilanz. Und warnt: Ökologisch und sozial gute Produktion braucht Abnehmer insbesondere vor Ort, sonst können die Betriebe im globalen Wettstreit nicht bestehen.

Die Getreideernte verlief für die Bauern im Kreis durchwachsen. Richtig trocken wurde es erst in der zweiten Jahreshälfte. „Sommergerste, Hafer und Weizen haben je nach Standort Schaden genommen“, erklärt Landwirt Neufang. „Während der Weizen nicht genügend Protein eingelagert hat, war der Hafer häufig für die Verarbeitung nicht schwer genug“, so Neufang weiter. Der Landwirt nimmt ein paar Körner Sommergerste in die Hand. Sommergerste wird in der Regel zum Brauen von Bier verwendet. Neufang erläutert: „Von diesen Körnern wird ein Teil aussortiert, weil sie für die Mälzerei nicht groß genug sind.“ Das sei bitter, aber dieses Jahr nicht zu ändern. Die Bier-Produktion werde darunter aber nicht leiden. Neufang: „2003 hatten wir schon mal solche Trockenheit. Da haben die Brauereien auch Wintergerste genommen.“ Besser waren die Ergebnisse dieses Jahr bei Wintergerste und Roggen. Diese Kulturen waren zur Hitzewelle bereits ausreichend entwickelt. Wer 2019 bei allen Kulturen die Qualitätsmerkmale erfüllt, hat Glück, sagt Neufang.

Beim Futter für die Tiere wird es wahrscheinlich auf einigen Höfen eng. Das Gras konnte nur zwei Mal mit normalem Ertrag gemäht werden. Einige Landwirte haben ein drittes Mal gemäht, um die „Wiesen zu putzen“, aber gelohnt habe sich das nicht. Seitdem ist nicht mehr viel gewachsen. Der Silomais für die Kühe bringt es trotz Trockenheit auf ein durchschnittliches Ergebnis. Neufang erläutert: „Wir bauen mehrere Kulturen an, um das Risiko besser zu verteilen.“ Neufang ist selbst Viehhalter. „Ich komme rund, weil ich noch Reserven habe.“ Er habe seinen Vieh-Bestand zudem reduziert, um die Vorräte zu schonen. Sollte es kommendes Jahr wieder so trocken werden, dann bekomme auch er Schwierigkeiten. Andere Betriebe müssten jetzt schon Futter zukaufen.

Auch die Wiesen in den Naturschutzgebieten haben nach der ersten Mahd kaum Blüten mehr hervorgebracht. „Es hat einfach überall das Wasser gefehlt. Wenn für die Kühe draußen nichts mehr wächst, sieht es auch mit Blüten für die Insekten auf den Wiesen schlecht aus“, lautet das Fazit des Kreislandwirts. Doch Neufang und seine Kollegen machen etwas für die Umwelt. Die Landwirte im Kreis Neunkirchen bauen auf ihren Ackerflächen auf gut 35 Hektar Blühpflanzen an. Diese speziellen Mischungen blühen über das Jahr verteilt, so ist immer für Insektennahrung auf den Feldern gesorgt. Was die Bauern ebenfalls drückt: Die Preise seien im Vergleich zum Vorjahr gefallen. Im Zusammenhang mit den etwas niedrigeren Erntemengen bleibe das für die Landwirte ein Nebenschauplatz. Der Schuh drücke die Landwirte an anderer Stelle“, äußert sich der Kreisvorsitzende. Die Landwirte im Landkreis Neunkirchen seien mit dem Thema Natur und Artenschutz vertraut. Viele Betriebe haben Flächen im Natura 2000 beziehungsweise Naturschutzgebiet oder machen freiwillig Vertragsnaturschutz. „Doch das Zerren an der Landwirtschaft nimmt kein Ende“, kritisiert Neufang. Die Aufzählung des Bauern ist lang. Die heimische Landwirtschaft solle für mehr Tierwohl sorgen, weniger Dünger und Pflanzenschutz einsetzen. Vom Bauern und seinen Kollegen würde außerdem gefordert, Insekten stärker zu fördern. Das alles sei vor dem Hintergrund einer globalen Wirtschaft unter den gegebenen Umständen nur schwer zu machen.

Bei steigenden Auflagen sollen gesunde und vor allem billige Nahrungsmittel produziert werden. „Wir würden viel mehr tun, wenn es auch entsprechend honoriert würde“, sagt der Bauern-Chef. Seine Wahrnehmung: „Der Frust im Berufsstand ist deutlich zu spüren.“ Von der regionalen Landwirtschaft verlange man einen Veränderungsprozess, um auf der anderen Seite den Weg für Import-Lebensmittel über Freihandelsabkommen Tür und Tor zu öffnen. Unter welchen Bedingungen in Drittländern produziert werde, scheine Verbrauchern und NGOs eher weniger wichtig. So könne die heimische Landwirtschaft auf Dauer nicht mit importierter Ware konkurrieren. „Die Landwirte im Landkreis Neunkirchen erhalten keine faire Chance, die gesellschaftlichen Erwartungen in der Breite zu erfüllen“, resümiert Neufang. „Wir wissen nicht, ob wir überhaupt noch Lebensmittel produzieren sollen, oder ob diese nur noch das zufällige Nebenprodukt der Bereitstellung von Naturschutzflächen sein sollen.“ Zeitgleich würden etwa in Brasilien Agrarflächen mittels Brandrodung freigemacht. „Die Menschen vergessen zunehmend, wo ihre Lebensmittel herkommen, solange die Regale in den Geschäften immer gefüllt sind“, so der Kreisvorsitzende gegenüber der SZ.

Dabei seien die Bauern im Land bereit, etwas zu verändern. „Wir brauchen konkrete und verlässliche Bedingungen zu denen wir arbeiten können und das zeitnah“, sagt Neufang. Bei allen Entscheidungen, die getroffen werden, müsse bedacht werden, dass die Landwirtschaft keine Wunschträume produzieren könne, sondern das produzieren müsse, was an der Ladentheke tatsächlich gekauft wird. Der Bioanteil bei Lebensmitteln liege etwa bei sechs Prozent, was bedeute, dass es sich beim Rest um konventionelle Produkte handelt. Aus Sicht der Landwirte bedeutet das, dass die konventionelle Landwirtschaft erhalten werden muss, solange sich das Konsumverhalten nicht ändert.

Georg Neufang. Foto: Heike Jungmann