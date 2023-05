Sie ernährt auch ihren Hund vegan Ernährungsberaterin aus Neunkirchen räumt mit Veganer-Mythen auf

Der Witz an der Sache sei aber, dass dieses Vitamin zum Beispiel den Kühen selbst als Nahrungsergänzungsmittel zugefüttert werde. Die seien nämlich zwar grundsätzlich in der Lage, dieses selbst zu bilden, allerdings nur, wenn sie als Weidekühe gehalten werden. Das sei bei 95 Prozent der Milchkühe nicht der Fall. „Warum soll ich also den Umweg über die Kuh gehen?“, gibt Claudia Padberg zu bedenken.