Landkreis Neunkirchen Meng bleibt – Kreistag ist neu gemischt

Es war nach 23 Uhr, als am Sonntagabend das Ergebnis zur Landratswahl endgültig eingelaufen war und die Tendenz, die sich bereits bei der ersten Hochrechnung abgezeichnet hatte, bestätigte: Mit 52,88 Prozent der Stimmen bei einer Wahlbeteiligung von 63,52 Prozent bleibt der alte auch der neue Landrat. Gemeinsam mit Ehefrau Alexandra Karr-Meng, Sohn Lauritz, Mitgliedern des Wahlteams, Rathausangestellten, Parteifreunden und Kreistagsmitgliedern hatte Sören Meng (SPD) im Historischen Sitzungssaal des Landratsamtes das Ergebnis abgewartet. Ministerpräsidentin Anke Rehlinger war unter den ersten Gratulanten. Bereits am Wahlabend war Meng sich mit seinem ebenfalls anwesenden Herausforderer mit Blick auf das Abschneiden der AfD einig: „Das ist kein guter Tag für die Demokratie.“ Denn auch Markus Groß (CDU) zeigte sich erschüttert von den Ergebnissen, die die AfD auf Europaebene und in den Städten und Gemeinden des Landes einfuhr. Groß, der 29,83 Prozent der Stimmen holte, gratulierte dem Amtsinhaber. „Sören Meng hat die Wahl klar gewonnen. Dazu möchte ihm gratulieren und mich für den fairen Wahlkampf bedanken. Vor uns liegen große Herausforderungen, die leider auch Ausdruck im Wahlergebnis gefunden haben. Ich wünsche dem alten und neuen Landrat daher viel Erfolg zum Wohle der Menschen in unserem Landkreis.“ Er dankte allen Helfern, „leider konnten wir uns mit unserer themenbezogenen Wahlkampagne nicht gegen den präsenten und durchaus beliebten Amtsinhaber durchsetzen.“ Jetzt wolle er sich erst einmal ganz der Familie widmen. AfD-Kandidat Christoph Schaufert kam auf 17,29 Prozent der Stimmen.