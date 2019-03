später lesen Fußball Erfolgreiche Kicker vom Biedersberg FOTO: Jörg Jacobi FOTO: Jörg Jacobi Teilen

Zum siebten Mal fand am Mittwoch in der Soccer Arena in Furpach die Indoor Saarlandmeisterschaft im Fußball für Förderschulen geistige Entwicklung statt. Veranstalter sind die Biedersbergschule Neunkirchen, das Ministerium für Bildung und Kultur und Special Olympics Saarland. Von Jörg Gustav Jacobi-Vogelgesang