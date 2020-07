Schulabschluss : Mit Mut und Zuversicht in die Zukunft

Neunkirchen Gemeinschaftsschule Stadtmitte verabschiedet 37 Absolventen. 28 haben den hauptschulabschluss, neun den Mittleren Bildungsabschluss gemacht.

(red) Es war in diesem Jahr eine etwas andere Entlassfeier, bei der die Abschlussschüler der Gemeinschaftsschule Neunkirchen – Stadtmitte am Freitag ihre Zeugnisse erhielten. Anders als in den letzten Jahren, musste die Schule aufgrund der Corona – Bestimmungen auf eine größere Entlassfeier diesem Jahr verzichten. Dennoch hatten die Klassenlehrer/innen der Abschlussklassen einen Saal festlich dekoriert und für die Verabschiedung hergerichtet. Schulleiter Michael Klepper gratulierte den Schülern der einzelnen Klassen zu ihren erreichten Abschlüssen, der ein „erster wichtiger Schritt in einen neuen Lebensabschnitt“ sei. Der Schulabschluss, so Klepper, sei eine „ganz große Sache, ein großer Tag“, insbesondere, wenn man diesen Abschluss unter den schwierigen Bedingungen in der Corona–Zeit erfolgreich abgelegt habe. 28 Schüler erreichten in diesem Jahr den Hauptschulabschluss, neun den Mittleren Bildungsabschluss. 37 Schüler der Abschlussklassen verbleiben an der GemS Stadtmitte mit dem Ziel Mittlerer Bildungsabschluss beziehungsweise besuchen Oberstufen mit dem Ziel Abitur.