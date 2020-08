Lebensberatung : Elterntraining auf Arabisch

Neunkirchen Die Lebensberatung Neunkirchen (Erziehungs-. Ehe-, Familien-, und Lebensberatungsstelle des Bistums Trier) bietet in Kooperation mit der Gemeinwesenarbeit des Caritasverbandes für Saarbrücken und Umgebung und mit Unterstützung der Flüchtlingshilfe im Bistum Trier das Elterntraining Triple P in arabischer Sprache an.

