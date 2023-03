Wegen Sicherheitslage Eklat im Neunkircher Stadtrat – „Noch nie einen derart persönlichen Angriff erlebt“

In ungewohnter Schärfe wandte sich der SPD-Fraktionsvorsitzende Thomas Baldauf in seiner Haushaltsrede an Mitglieder der CDU-Fraktion. Diese hatten zuvor in einer Stellungnahme in der SZ von der Stadtverwaltung Neunkirchen mehr Maßnahmen, die zur Sicherheit in der Innenstadt führen, gefordert. Dem vorausgegangen war ein offener Brief an Innenminister Reinhold Jost (SPD), in dem der Vorsitzenden des Neunkircher Verkehrsvereins, Jörg Welter (SPD), ebenfalls eine Verbesserung der Sicherheitslage in der Innenstadt gefordert hatte.