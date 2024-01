Beeinträchtigungen auf der ganzen Linie Eisglätte fordert Polizei und Betriebshöfe im Landkreis Neunkirchen

So ein bisschen war die subjektive Stimmung gestern wie zu Zeiten des Lockdown während der Corona-Pandemie: Kaum Autos unterwegs, kein Bus, niemand zu hören oder sehen. Allerdings: Die Idylle trog. Von 7.50 Uhr bis zum Mittag war die Polizei Neunkirchen bereits zu 22 Unfällen unterwegs. 19 davon glättebedingt. Alle, wie Dienstgruppenleiter Oberkommissar Dennis Niklas auf SZ-Anfrage mitteilt, glimpflich und klassische Glätteunfälle. Gleich drei Mal war die steile Rollerstraße in Neunkirchen Unfallort. Kuriosum: Hier gab es wegen der vereisten Fahrbahn selbst zu Fuß keine Möglichkeit der Unfallaufnahme durch die Polizei. Das geschah telefonisch und werde, sobald das Wetter es zulasse nachgeholt, sagte Niklas. Sein Fazit am Mittag: „Es reißt nicht ab.“