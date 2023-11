Arbeitskampf Einzelhandel streikt am Black Friday

Auch in Neunkirchen beteiligten sich Arbeiter aus dem tarifgebundenen Lebensmittel-, Möbel- und Bekleidungseinzelhandel an einer bundesweiten Streikaktion von Verdi. Die Gewerkschaft hatte zuvor zum Warnstreik an dem für den Handel wichtigen „Black Friday“ aufgerufen. Laut Polizei lief der circa 120 Menschen starke Demozug vom Kaufland in der Kirkeler Straße bis zum Stummplatz, wo die Schlusskundgebung abgehalten wurde.