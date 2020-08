Einschulung : So läuft es für die Erstklässler in Wellesweiler

Wellesweiler Der erste Schultag nach den Sommerferien beginnt für die neuen Erstklässler in Wellesweiler am Montag, 17. August, um 9 Uhr in der Grundschule. Hierzu sind alle Schulneulinge zusammen mit zwei Begleitpersonen eingeladen.

