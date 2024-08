Pünktlich um 9 Uhr am Montag hat Schulleiterin Petra Peifer die aufgeregten Erstklässer samt Familien auf dem Schulhof begrüßt. Mit den Kindern in Wellesweiler wurden in Neunkirchen 450, im Landkreis 1205 Kinder eingeschult. Im Saarland starteten 9500 Kinder in ihre Schulzeit.