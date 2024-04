Freizeit und Kultur Einladung zum Schaukeln, Schauen, Staunen

So viel unsterblicher Ruhm unter einem Dach! Jimmie Hendrix, Dali, Marylin Monroe, Elvis, David Bowie und viele andere kann man, in knallbunt, derzeit im Arthouse bewundern. Aber längst nicht nur die mit Schablonen, Spraydosen und Acrylfarben von Robert Palm geschaffenen Ikonen lohnen den Weg in die seit 2015 von Jürgen Trösch als Galerie, Atelier und Event-Location genutzte ehemalige katholische Herz-Jesu-Kirche. Neben ihm und Palm geben noch fünf weitere Kollegen bis einschließlich Samstag im sakralen Ambiente einen spannenden Einblick in ihre Arbeit. Der Titel der Ausstellung „Erde – Schwingung – Rhythmus“ rührt aus Tröschs Überzeugung, dass alles fließt und sich ständig in Bewegung befindet. Auch er selbst.