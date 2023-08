Ab in die Stadtrevue Neunkirchen Stadt Neunkirchen lädt Ehrenamtliche ins Musical ein

Neunkirchen · Als Dankeschön für ihr Engagement lädt die Kreisstadt in Neunkirchen ehrenamtlich Tätige zum Musical-Besuch in die Neue Gebläsehalle ein. Die Stadt hat ein Kontingent an Tickets für Neunkircher Vereine und Institutionen reserviert, wie es in einer Pressemitteilung der Stadt weiter heißt.

27.08.2023, 16:23 Uhr

Foto: Nicolas Schneider