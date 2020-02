Fastnacht in Wellesweiler : Einfach mörderisch gut, dieser Abend

Da sich beim KKW Wellesweiler in dieser Session alles um Krimis dreht, kam der Elferrat im Gärtner-Outfit – schließlich ist der meistens der Mörder. Foto: Heinz Bier

Wellesweiler Der KKW in Wellesweiler ist dieses Jahr im Krimifieber. Demnach ging es um Tätersuche, Bondgirl-Castings und mehr.



„Killer, Knarren, Waffenschieber – KKW im Krimifieber“. Beim Karnevals- und Kulturverein Wellesweiler dreht sich in dieser Session alles um den Tatort Fastnacht. Der Elferrat kam als Gärtner, weil die zumindest in Liedtexten meistens der Mörder sind, und Sitzungspräsident Frank Nobel ging in High-Heels, Rock und Bluse als Miss Marple auf Tätersuche. Als die Kaltstarter wie gewohnt am Samstag die erste von vier Kappensitzungen des Karnevals- und Kulturvereins Wellesweiler (KKW) eröffneten, fehlte ein wichtiger Protagonist. Bekanntermaßen hat KKW-Vizepräsident Nicolas Schneider in dieser Session eine Prinzenrolle übernommen und deshalb müssen Prinzenvater Elmar und „Seiweiwa“ diesmal ohne ihren Mitstreiter auskommen.

Mit dabei in der Auftaktsitzung im Pfarrzentrum St. Johannes war aber „Elvira Cleandabba“, die Putzfee mit den flinken Fingern und dem lockeren Mundwerk. Die kam diesmal aber nicht allein, sondern hatte „de Alt“ dabei und weil der als neuer James-Bond-Darsteller im Gespräch ist, wollte Elvira auch nicht länger Putzfrau sein. Die Kittelschürze flog kurzerhand in die Ecke, denn sie wird jetzt das neue Bondgirl. Was die beiden während ihrer Bewerbungszeit im heimischen Wellesweiler oder in London zusammen mit der Queen in der königlichen Kutsche erlebten, das war schon haarsträubend.

Info Die Akteure beim KKW Wellesweiler Präsidentin: Sabine Günder-Fritz, Sitzungspräsident Frank Nobel, Elferrat (Leitung Steven Wagner, Frank Nobel), Kaltstarter (Verantwortlich Elmar Schneider) Büttenreden: Janina Becker und Bruna Tassone, Tim Janes, Andrea und Sascha Legrom, Peter Meiser, Melanie Ruffing, Friedel Wagner (Verantwortlich Rico Di Pasquale). Tänze: Jugendtanzpaar Elisa Mazzotta und Dustin Schwindling (Trainerinnen Melanie Ruffing und Vanessa Di Pasquale), Jugendtanzmariechen Marie Legrom (Trainerinnen Katrin Kleinmann und Jenny Hermann), Juniorentanzmariechen Noemi Ruffing (Trainerinnen Fabienne Detemple und Maria Campora), Aktiventanzmariechen-Duo Maria Campora und Katrin Kleinmann (Trainerinnen Linda Henninger, Sabrina Sommer und Jenny Hermann), Jugendgarde (Trainerinnen Annika Keller, Mandy Ringel und Sarah Kessler), Juniorengarde (Trainerinnen Sandra Sommer, Luisa Kieffer und Larissa Schock, Betreuerin Katja Dorst), Juniorenshowgarde (Trainerinnen Melanie Triem, Yvonne Owuso und Julia Kleinmann), Aktivengarde (Trainerinnen Maria Campora und Julia Kleinmann, Betreuerin Chiara Weber), Aktivenshowtanzsolo Kim Kalajkovic (Trainerinnen Linda Henninger und Anke Hör-Altherr), Aktivenshowgarde (Trainerinnen Andrea Legrom und Sabrina Sommer), Männerballett Wild Boys (Trainer Christina Krämer und Ralf Ecker), Show „Ein Käfig voller Narren“ (Verantwortlich Christina Krämer), Musikgruppe „Tinnitus“ (Verantwortlich Rico Di Pasquale und Sascha Legrom). Bühnenorganisation: Manfred Frisch, Stefan Lang, Oliver Hasmann, Florian Eckert, Heike Nobel, Technik: Mika Fritz, Maske: Gabi Schneider, Musik: Harald Keller.

Es begann schon bei der Feier in einer Wellesweiler Kneipe nach dem Gewinn beim Casting, als Elvira nach erheblichem Alkoholgenuss beim Verlassen der Lokalität die Treppe hinunter segelte. Auf die Frage des besorgten Ehemanns, ob sie was gebrochen habe, konnte sie danach nur noch antworten: „Joo, e bissje Krombeersalat.“ Zu den Auswahlkriterien als Bondmime gehörte natürlich auch ein Liebestest, doch bei dessen Schilderung hielten sich die Beiden eher etwas zurück.