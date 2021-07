Eigeninitiative : Entspannung pur im eigenen Sägewerk

Wilfried Bach betreibt seit wenigen Wochen sein eigenes Sägewerk in seinem Betrieb. Foto: Marc Prams

Neunkirchen Weil der Nachschub an zugeschnittenem Holz derzeit arg ins Stocken geraten ist, hat Wilfried Bach aus Neunkirchen kurzerhand ein Sägewerk für seinen Betrieb angeschafft. Und setzt auf die „Lieferkette made in Saarland“.

So etwas hat Wilfried Bach auch noch nicht erlebt. Seit 1987 führt er den Neunkircher Zimmerei- und Dachdecker-Betrieb, der seinen Namen trägt. Seit 175 Jahren wird hier Holz verarbeitet. Aber dass es mal so etwas wie Holzknappheit gab? „Das war noch nie ein Thema“, sagt Bach. Doch dann kam Corona. Mit weitreichenden Folgen für etliche Gewerke. Vor allem für die, die auf Holz angewiesen sind. „So etwa zu Beginn des Jahres gab es erste Lieferschwierigkeiten“, erinnert sich Bach, „und dann hat sich das so langsam hochgeschaukelt“.

Hochgeschaukelt haben sich vor allem die Preise für Holz. Musste man vor drei Monaten noch 44 Cent pro Meter Dachlatte zahlen, so liegt der Preis mittlerweile bei 1,60 Euro. „Die Preise für gepresstes Holz haben sich verdoppelt, ansonsten zahlt man teilweise das Dreifache“, sagt Bach, der die Entwicklung seit Monaten genau beobachtet.

Und nicht nur er, sondern auch seine Kollegen. Also wurde zunächst einmal gehortet. Aber auch Reserven gehen irgendwann zur Neige. Und große Teile dessen, was noch an Material da ist, wird nach China oder in die USA verkauft. „Dort wird eben das meiste dafür gezahlt.“ Bach schätzt, dass sich die Lage vor Januar nicht entspannen wird.

Nun ist Wilfried Bach aber niemand, der die Hände in den Schoß legt und abwartet. Er nimmt die Dinge lieber selbst in die Hand. Denn schließlich trägt er auch die Verantwortung für seine zwölf Mitarbeiter. „Arbeit haben momentan eigentlich alle Dachdecker mehr als genug. Aber es mangelt nun mal an Holz. Ich kenne Kollegen, die haben die Auftragsbücher voll, müssen aber ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken.“ Soweit wollte es der Dachdecker-Meister nicht kommen lassen. Also fasste er einen Entschluss: Ein eigenes Sägewerk musste her.

Gesagt, getan. Vor acht Wochen hat er ein so genanntes Blockband-Sägewerk bei einem Unternehmen in Polen bestellt – eine Investition von rund 30 000 Euro –, vor zwei Wochen wurde damit in seinem Betrieb zum ersten Mal Holz zurecht geschnitten. Nach recht kurzer Lieferzeit also. „Ich war einer der ersten, die dort ein Sägewerk bestellt haben, mittlerweile muss man länger darauf warten“, weiß Bach, der nicht ganz unerfahren im Umgang mit einer solchen „Sägestraße“ ist. Zweimal im Jahr verarbeitet er geschlagenes Holz mit einem mobilen Sägewerk in seinem Betrieb. Was ihm durchaus Spaß macht. „Ich setze mich nach Feierabend auf die Maschine und schneide Holz. Für mich ist das ein Hobby, ich kann dabei entspannen“, sagt er mit einem Lachen. Es brauche aber seine Zeit, bis man die Anlage bedienen könne. Sobald er alles im Griff hat und alle Kniffe kennt, sollen auch Mitarbeiter an dem Sägewerk angelernt werden. „Was ich momentan hier zurecht schneide, ist für unseren Bedarf. Erst wenn der gedeckt ist, kann ich andere Kunden beliefern. Und auch wenn die Preise wieder sinken, kann ich günstig produzieren“, sagt Bach.