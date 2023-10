Umweltverschmutzung bei Neunkirchen „Es war wie ein Steg aus Müll“ – eine riesige Müllkippe mitten in der Blies

Kühlschränke, Benzinkanister, Ölfässer, Autoreifen, ein gut gefüllter 900-Liter-Öl-Tank, zwei Surfbretter, etliche Bälle; Müll, noch und nöcher. Damit hatte Timo Streithoff nicht gerechnet, als er sich mit seiner Schwester im Mai auf eine Tour zu einer etwas versteckten Stelle an der Blies aufmachte. „Wir waren abenteuerlustig und wollten einfach mal wissen, wie es dort so aussieht“, sagt der 32-Jährige, der sich gerne in der Natur aufhält, auch abseits ausgetretener Pfade.