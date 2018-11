Als Ersatz für die kürzlich verstorbene Schwänin hat Zoodirektor Norbert Fritsch bereits am Donnerstag aus Ostfriesland eine neue Partnerin für den verbliebenen Schwan an den Gutsweiher gebracht. Das hat der Heimatverein am Freitag mitgeteilt.Nach einer ausgiebigen Untersuchung durch den Zootierarzt wurde das Tier in der Voliere auf der Insel im Gutsweiher untergebracht. Der Schwanenmann interessierte sich sofort für die neue Partnerin und auch die neue Schwänin war nicht abgeneigt. In den kommenden Tagen soll die Voliere geöffnet werden und bald werden sich die Spaziergänger am Gutsweiher wieder an zwei Schwänen erfreuen können. red/Foto: Hans-Joachim Heintz

