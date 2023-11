Freizeit und Kultur Eine Ausstellung zum Staunen, Schwätzen, Shoppen

„Kunsthandwerk ist schön.“ Gleichwohl macht es „viel Arbeit“, stellte Bürgermeister Markus Fuchs bei der gut besuchten Eröffnung der 34. Hobbykünstlerausstellung in der Klinkenthalhalle fest. Deshalb sollte es sich ruhig „auch lohnen“. Was gar nicht unbedingt nur monetär gemeint sein muss. So ist der Verkauf der mit Liebe, viel Geschick und Sorgfalt angefertigten Produkte zwar das zentrale, aber nicht das einzige Ziel der traditionellen Veranstaltung. Vielmehr geht es auch darum, das Ergebnis vieler hunderter Stunden Heimarbeit zu präsentieren, Anerkennung zu erhalten, zu fachsimpeln und miteinander ins Gespräch zu kommen. Und genau dazu boten die zwei Tage wieder reichlich Gelegenheit – was nicht zuletzt den Vereinen zu verdanken ist, die auf ihre Trainingszeiten in der Halle verzichten, erinnerte der Bürgermeister.