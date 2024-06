Blaulicht Neunkirchen Neunkirchen: Wohnung einer 72-Jährigen aufgehebelt und durchwühlt

Ein Unbekannter hat am Samstag, 15. Juni, in einem Mehrparteienhaus in der Brückenstraße Neunkirchen die Wohnungstür einer 72-jährigen Frau aufgehebelt. Wie die Polizei weiter mitteilt, geschah die Tat zwischen 11.30 und 12.15 Uhr. Der Täter durchwühlte die Wohnung und entwendet Gold- und Silberschmuck sowie Bargeld in noch unbekannter Höhe.