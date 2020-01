Die Polizei meldet : Einbruch in der Königstraße Neunkirchen

Neunkirchen Zwischen Freitag, 3. Januar, 19 Uhr und Samstag, 4. Januar, 10.30 Uhr sind Unbekannte in die Räume einer Lerneinrichtung in der Königstraße in Neunkirchen eingebrochen. Die Täter hebelten im Erdgeschoss einen Getränkeautomaten auf.

Sie entwendeten laut Polizeibericht die Geldkassette mit einem niedrigen Bargeldbetrag.