Polizei sucht Zeugen : Einbruch in Mehrfamilienhaus in der Neunkircher Bahnhofstraße

Nachrichten aus den Kommunen : Püttlingen Dieb scheitert an Opferstock (red) Ein unbekannter Täter versuchte vergeblich, den Opferstock der Püttlinger Marienkapelle aufzuhebeln. Dabei richtete er allerdings einen Sachschaden von etwa 200 Euro an, berichtet an die Polizei. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Völklingen, Tel. (0 68 98) 20 20.