Einbruch : Diebe klauen Sportartikel für 50.000 Euro

Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Neunkirchen (red) In ein Sportgeschäft in der Neunkircher Königsbahnstraße ist zwischen Samstag, 10. April, 18:45 Uhr, und Montag, 12. April, eingebrochen worden. Die Täter schnitten mit dem Schneidbrenner ein Loch auf Bodenhöhe in die rechtsseitige Blechwand des Gebäudes und stiegen dann in den laden ein, teilt die Polizei mit.

