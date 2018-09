später lesen Blaulicht Polizei schnappt Einbrecher FOTO: dpa / Friso Gentsch FOTO: dpa / Friso Gentsch Teilen

Am Samstag ist ein Mann gegen 13.20 Uhr über eine geöffnete Garage in den Keller eines Wohnhauses im Rodenheimweg in Neunkirchen eingedrungen. Er ließ laut Polizeibericht eine Handtasche mit Papieren und Schlüssel mitgehen. red