Zoo Neunkirchen : Möge der Hahn mit ihm sein

Neunkirchen Wie Neunkirchens Zoodirektor Norbert Fritsch ein Findelkind in sein Herz schloss und was nun mit dem gefiederten Freund weiterhin geplant ist.

Den Zoodirektor hat es schwer erwischt. Gefühlsmäßig. Richtig ins Schwärmen gerät er, als die SZ zu Besuch ist. Die Augen leuchten und so richtig, gibt er zu, kann er selbst nicht verstehen, was da zurzeit mit ihm passiert. Wie das halt eben so ist, wenn man sich in jemanden verguckt. Im Falle von Norbert Fritsch ist es ein Hahn, ein schwarz-weißer Hahn. Und das kam so:

An einem trüben Tag vergangene Woche meldete sich der Tiernotruf beim Zoodirektor. Die Feuerwehr sei auch schon informiert, das Hotel am Zoo habe angerufen: Hier laufe ein Hahn rum. Fritsch war sich sicher: Das ist bestimmt der Pfau, der läuft da gerne mal hin, die haben sich nur verguckt. Trotzdem geht er hin, gemeinsam mit dem Herrn vom Tiernotruf. Die Feuerwehr ist schon vor Ort. Dort sieht der promovierte Biologe: Das ist tatsächlich ein Hahn, ein schwarz-weißes verängstigtes Tier. „Ein schöner Hahn“, nickt er.

Beherztes Eingreifen

Der Tiernotrufmann packt den Köcher aus. Fritsch all seinen Mut. Die Feuerwehr treibt das Tier. Fritsch macht einen beherzten Hechtsprung, bleibt am Ast hängen, verletzt sich. Erfolgreich ist schließlich der Notrufmann. Doch was nun tun mit dem Tier? Fritsch sieht den Hahn an, der Hahn blickt Fritsch in die Augen – und es ist um ihn geschehen. Der Zoodirektor ruft die Tierpfleger, weist sie an, dem Schwarz-Weißen einen warmen Platz, Essen und Trinken zu geben. Angebote kulinarischer Art über die Zukunft des Tieres weist er entrüstet von sich. „Ich habe“, so gesteht er die SZ, „den Hahn ins Herz geschlossen.“ Nicht zuletzt, weil er ja schließlich auch beim Einfangen dabei war, und dann noch die Verletzung und schließlich der Blick in des Federviehs Augen. Der Hahn lebt im Quarantäne-Quartier, hat dort zwei Huftierbereich für sich.

Pate gesucht

Im Zoo soll der Hahn nun eine schöne Zukunft haben, das hat der Zoodirektor beschlossen. Und damit das auch wahr wird, sollen ihm ein paar Damen zur Seite gestellt werden. Dafür muss allerdings erst klar sein, zu welcher Rasse das Tier gehört. Dieses Geheimnis ist nämlich bislang nicht gelüftet, genauso wenig wie das seiner Herkunft. Aber wenn auch die Vergangenheit im Dunkeln liegt, die Zukunft leuchtet hell. Gerne hätte er für seinen Hahn und dessen Hennen einen mobilen Hühnerstall. Der sollte im Bereich des Ponyhofs seinen Platz finden. „Dort können die dann rumlaufen, so viel sie wollen“, stellt sich Fritsch vor. Nachts geht es dann ab in den Wagen, damit der Fuchs nicht kommt. Erfahrungsgemäß – so ist es zumindest bei den schwarzen Hühnern des Zoos – spazieren die Tiere sowieso nicht weiter als 50 bis 100 Meter vom Nachtquartier entfernt.

Name gefunden?

Und eines ist sicher: Der Hahn soll einen Namen bekommen. „Das ist ein Individuum“, sagt Fritsch. Als Namen hatte Frisch selbst an Moses gedacht. Weil der auch ein Findelkind war. Doch dann kam aus den Reihen der Tierpfleger der Vorschlag, das Federvieh Hahn Solo zu nennen, nach dem Han Solo aus den Starwars-Filmen, der mit Lea mit Haarschnecken. Die Idee findet Fritsch hervorragend. Muss nur noch ein Pate her. Oder mehrere. Eine Gruppe vielleicht, die sich mit Han beziehungsweise Hahn Solo identifizieren kann? Wenn die dann vielleicht sogar noch diesen fahrbaren Hühnerstall spenden würde, das fände Fritsch grandios. Bis das alles klar und geregelt ist, bleibt der Hahn in seinem Quarantäne-Quartier und lässt es sich gut gehen. „Er kräht auch schon“, sagt Fritsch und strahlt.

Fritsch fühlt sich von Kommunen ausgenutzt

Zoodirektor Norbert Fritsch fühlt sich allein gelassen, so erzählt er der SZ bei deren Besuch im Zoo. Allein gelassen bezüglich der Kosten, die durch die Aufnahme von Tieren in der Exotenauffangstation entstehen. Die Station war im August 2018 eröffnet worden. Seit einigen Monaten wird sie ergänzt durch eine Schwanenauffangstation. Der Zoo hält die Station ständig offen für Zoll, Tierschutz, Veternärbehörde. Tiere, die nicht mehr bei ihrem Besitzer bleiben können, die gefunden werden, kommen hier zeitweise unter. Sie bleiben, bis sie einen neuen Besitzer finden, zum alten zurück können oder ausgewildert werden. Nicht immer ist hier so voll belegt wie damals, als in einer Wohnung rund 100 Schlangen auf einen Schlag gefunden wurden. Trotzdem muss der Zoo für alle Eventualitäten gerüstet sein und die Plätze frei halten. „Das kann schnell gehen und ohne Vorwarnung“, sagt Fritsch. Mit dem Ministerium wurde damals vereinbart: Wer bringt, der bezahlt. Doch genau das passiert laut Fritsch nicht. Lediglich das Ministerium sei verlässlich. Die Kommunen aber ließen den Zoo mit den Kosten für die Unterbringung im Regen stehen, alle Kommunen. Dabei sei so ein Tagessatz pro Tier gar nicht viel. „Das kann doch so nicht sein“, meint der Zoodirektor. Nähme der Zoo die Tiere nämlich nicht auf, dann müsste sich die jeweilige Kommune selbst kümmern. Man nutze das aus, dass der Zoo seine Verantwortung ernst nähme und die Tiere schützt. Neu, so sagt Fritsch, sei das Problem allerdings nicht, das gebe es seit Beginn.

Unerwartete Yak-Geburt

Die ideale Zeit dafür ist es eigentlich nicht. Doch nichts desto Trotz ist am 25. November ein Yak-Kälbchen im Zoo geboren worden. „In der freien Wildbahn hätte es das Tier schwer: Kalt und nass, wenig Futter“, sagt Fritsch. Deshalb fänden viele Geburten im Frühjahr statt, das Grün sprießt, es gibt viel Einweiß durch die Insekten und die Milch der Mutter ist aus diesen Grünen nährstoffreich. Da der Zoo aber für Essen sorgt, wird der unerwartete Nachwuchs gute Chancen haben. Zumal Mama Dawa und Papa Pasang sich liebevoll um das jüngste Herdenmitglied kümmern. Das ist übrigens ein Mädchen.

Ein anderes in diesem Jahr geborenes Mädchen hat derweil seinen Namen bekommen. Raja wird das Orang-Utan-Baby heißen, einer Online-Abstimmung des Zoos zu Folge. Raja ist eines von zwei Orang-Utan-Babys, die dieses Jahr im Zoo geboren wurden.

Jungfern-Kranich hat ein neues Zuhause

Noch gerne erinnert sich Zoodirektor Norbert Fritsch im Gespräch mit der SZ daran, wie er gemeinsam mit Obertierpfleger Dirk Backes entdeckt hat: Das ist ein Ei der Jungfernkraniche, kein weiterer Kieselstein. Als das kleine Glückssymbol auf der Welt war, hatten die Beiden Angst, die in derselben Voliere lebenden Störche könnten den Nachwuchs mit einem Schnapp vernichten. Doch alle passten auf, das kleine wuchs und gedieh prächtig. Nun ist es – üblicherweise vorm Winter – Zeit für die Trennung gewesen. Die junge Frau kam in den Vogelpark Marlow in Mecklenburg-Vorpommern. Grad die Tage ist das passiert. Dort wartete schon ein junger Mann auf sie. Bis die beiden Tiere in zwei, drei Jahren geschlechsreif sind, werden sie sich dann schon kennen. Fritsch hofft derweil, dass es im kommenden Jahr wieder Jungfernkranich-Eier im Zoo gibt. „Vielleicht sogar zwei, oder auch drei?“

