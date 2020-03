Ehrung : 1025 Jahre sicher und fair unterwegs

Neunkirchen Ehrung bewährter Kraftfahrer im Rahmen der Jahreshauptversammlung der Kreisverkehrswacht Neunkirchen.

Jahreshauptversammlungen sind gemeinhin nicht so der Reißer. Anders bei der Kreisverkehrswacht Neunkirchen. Vorsitzender Michael Görlinger und seine Vorstandskollegen sahen sich am Dienstagabend einem nahezu vollen Saal im Robinsondorf gegenüber. Was weniger den aktuell 43 Mitgliedern zu verdanken war, als einem cleveren Schachzug: Kombiniert man doch die Ehrung bewährter Kraftfahrer traditionell mit der regulären Jahreshauptsitzung. 22 Frauen und Männer hatten per Auszug aus dem Fahreignungsregister nachgewiesen, dass sie noch nie wegen eines Vergehens im Straßenverkehr gerichtlich bestraft worden sind oder mit einem Bußgeld belegt wurden. Unter Mitwirkung des Beigeordneten Thomas Hans wurde ihnen für insgesamt 1025 „beanstandungsfreie Jahre“ einmal „Silber mit Eichenkranz“ (für 25 Jahre Fahrzeit), vier Mal „Gold mit Eichenkranz“ (40 Jahre) sowie 17 Mal das „Goldene Lorbeerblatt“ (50 Jahre) im Namen der Deutschen Verkehrswacht überreicht. Am längsten nimmt Otto Kremp rücksichtsvoll und sicherheitsbewusst am Straßenverkehr teil. Bei ihm sind es schon 69 Jahre – und das als Vielfahrer! Der gelernte Elektriker, der 20 Jahre im Neunkircher Eisenwerk, danach in Wellesweiler und bei Saarpor zum Teil als Betriebsmeister gearbeitet hat, war im Urlaub immer viel auf Achse: Bretagne, Italien, Spanien. „Ich hatte vier oder fünf Autos, alle kamen auf 200 000 Kilometer“, erzählte Kremp, der im Hosterhof lebt und im April seinen 91. Geburtstag feiert.