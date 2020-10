Ambulantes Hospiz St. Josef : Hospizhelfer erhalten ihre Zertifikate

Neunkirchen Nach zehn Monaten endete der Vorbereitungskurs im Ambulanten Hospiz St. Josef in Neunkirchen.

Die Leiterin des Ambulanten Hospizes, Petra Hohnsbein, dankte den zehn Teilnehmern, darunter vier Männer, dass sie trotz mehrmonatiger „Corona Pause“ durchgehalten und sich jetzt ehrenamtlich der sinnvollen und sozialen Aufgabe als Hospizhelfer widmen wollen. Während einer kleinen Feierstunde übergab sie allen ein Zertifikat und unterstrich die Bedeutung dieses Engagements. Denn Ehrenamtliche in der Hospizarbeit werden dringend gebraucht.

Während der qualifizierten Vorbereitung erwarben die Kursteilnehmer Kompetenzen in der ganzheitlichen Betreuung von schwerstkranken und sterbenden Menschen. Sie erhielten alle Orientierungshilfen, die nötig sind, um sterbenden Menschen und deren Angehörigen beizustehen. So heißt es in der Pressemitteilung weiter.