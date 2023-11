Lehrwerkstatt wird Kita Ehemalige Saarstahl-Werkstatt in Neunkirchen wird zur Kita

In der ehemaligen Lehrwerkstatt von Saarstahl, in der Saarbrücker Straße in Neunkirchen, wird bald ordentlich Leben unterm Dach sein. Der Stadtrat Neunkirchen hat in seiner jüngsten Sitzung (wir haben berichtet) die Anmietung des Gebäudes beschlossen, um darin eine Kindertageseinrichtung unterzubringen.