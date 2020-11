Landesweite Erzieherschule : Edith-Stein-Schule führt Europa-Projekte weiter

Neunkirchen Seit vielen Jahren engagiert sich die bischöfliche Erzieherschule Edith Stein Neunkirchen für einen europäischen Austausch ihrer Schüler. In diesem Jahr kostete erst der „Brexit“ Praktikumsplätze auf der britischen Insel (wir berichteten), dann wirkte das Corona-Virus auch auf die Austauschprogramme.

Erstens: Auch in Zeiten von Corona gehen die Projekte mit den ausländischen Partnereinrichtungen weiter. Der Antrag der Edith-Stein-Schule im Rahmen der – sprachlich sperrig – Leitaktion K2 der europäischen Erasmus+-Projekte (siehe „Info“) ist erneut bewilligt worden. Das neue Projekt „Mach mit - Wie kann Schule zur Demokratiebildung beitragen?“ wird über zwei Jahre mit vier europäischen Partnerschulen aus Belgien, Polen, Italien und Rumänien erforscht und behandelt, wie Schulleiter Markus Kirsch berichtet. „Aktuell wird an einem gemeinsamen E-Book mit den Partnerschulen gearbeitet“, so Kirsch weiter. „Die Schüler fotografieren und vertonen Bilder, die sie mit dem Begriff Demokratie verbinden. Und sie wählen dazu aussagekräftige Symbole aus ihrer Umgebung, damit die Schüler auch einen Eindruck über die jeweilige Region und Sprache bekommen.“ Das Projekt wird zurzeit, aufgrund der Reisebeschränkungen und der Corona-Pandemie überwiegend virtuell umgesetzt.

KA 2 ermöglicht innovative Wege der Zusammenarbeit schulischer Einrichtungen in Europa. Eine solche Schulpartnerschaft dauert mehrere Jahre und alle Partnerschulen arbeiten an einem selbst gewählten Thema zusammen.

Die zweite gute Nachricht: Für beispielhaftes Projektmanagement von Mobilitätsprojekten in der Leitaktion K1 von Erasmus+ erhielt die Edith-Stein-Schule erneut die Auszeichnung „Partner in Europa“. Insgesamt nutzen jedes Jahr über 20 Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, ihr sechswöchiges Blockpraktikum im Rahmen ihrer Erzieherausbildung im europäischen Ausland zu absolvieren. „Derzeit in Paris, Straßburg, Prag, Warschau, Dublin und Rom“, zählt Kirsch auf. Auch das Ableisten des anschließenden Berufspraktikums sei möglich. Die Auslandspraktika, die dieses Jahr aufgrund der Corona-Pandemie hätten ausfallen müssen, sollen im nächsten Jahr wieder wie gewohnt stattfinden. Da habe es jetzt schon mal „bittere Tränen“ gegeben, berichtet Kirsch: „Wir hatten ja schon Schüler für die Auslands-Praktika ausgewählt. Sie hatten teilweise schon Unterkünfte. Und dann mussten wir alles absagen.“ Die Planungen für die nächsten Jahre laufen: „Wir halten Kontakt zu unseren Partnern in Europa.“