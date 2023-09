Polizeibericht EC-Karte gestohlen und 2000 Euro erbeutet

Merchweiler · Anfang April hat ein bislang unbekannter Täter in einem Lebensmittelgeschäft die Geldbörse einer 68-Jährigen Frau aus deren Einkaufswagen gestohlen. Mit der EC-Karte der Geschädigten, die sich in der Geldbörse befand, wurden an einem Geldausgabeautomaten in Merchweiler insgesamt 2000 Euro vom Konto der Geschädigten abgehoben.

19.09.2023, 14:31 Uhr

Diese Person hat mit einer gestohlenen EC-Karte 2000 Euro abgehoben. Foto: Polizei Neunkirchen Foto: Polizei Neunkirchen