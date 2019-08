Drogenstatistik : Neunkircherin stirbt an ihrer Rauschgiftsucht

Neunkirchen Binnen weniger Tage hat das Saarland einen weiteren Todesfall.

Traurige Entdeckung in Neunkirchen: Dort ist in ihrer Wohnung eine Frau ihrer Rauschgiftsucht erlegen. Das teilte am Montag (19. August) ein Sprecher des Landespolizeipräsidiums in Saarbrücken mit. Demnach sollen Rechtsmediziner an der Uni-Klinik in Homburg bei der Obduktion den Verdacht bestätigt haben, dass die 48-Jährige an einer Drogenvergiftung gestorben ist.