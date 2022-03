Raub am Neunkircher Bahnhof : Drei Männer schlagen und treten auf Opfer ein

Foto: dpa/Daniel Karmann

Neunkirchen Drei junge Männer haben am Dienstagabend am Bahnhof in Neunkirchen einen 24-Jährigen ausgeraubt. Wie die Polizei-Inspektion Neunkirchen mitteilt, schlugen und traten die Räuber im Alter von 19, 20 und 29 Jahren das Opfer gegen 19.30 Uhr in der Bahnhofshalle.

Der 24-Jährige floh aus der Bahnhofshalle, konnte aber von den Männern eingeholt werden.

Sie traten ihn erneut, entwendeten ihm den E-Scooter und rissen seine Kette vom Hals.