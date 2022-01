Tradition der katholischen Kirche : Einzug der drei heiligen Könige in Wiesbach

Einzug der drei heiligen Könige in Wiesbach

Bei der über 100-jährigen Krippe in Wiesbach halten die drei heiligen Könige an diesem Donnerstag Einzug. Foto: Maria Boewen-Dörr

Wiesbach Die Ankunft der drei Weisen aus dem Morgenland gehört zu der christlichen Tradition der Weihnachtsgeschichte. In der katholischen Kirche werden die „drei Könige“ als Heilige verehrt. Ihr Hochfest ist das Fest der Erscheinung des Herrn am 6. Januar.

Auch in den heimischen Krippen halten die heiligen drei Könige an diesem Tag Einzug. So auch bei einer über 100-jährigen Krippe, die den Eheleuten Jakob und Theodora Herrmann aus Wiesbach gehört.