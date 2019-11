Polizei am Wochenende: : Dreiste Diebe, Schmierfinken und ein kluger Hund

Kreis Neunkirchen Gleich drei große Einsätze hatte die Polizei Neunkirchen seit Freitagabend.

Mit dem Einbruch in ein Einfamilienhaus startete sozusagen das Einsatzwochenende der Polizei Neunkirchen. Wie es in der Pressemitteilung der Polizeiinspektion heißt, waren am Freitag zwischen 19 und 21 Uhr unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Mühlackerweg eingebrochen. Die Täter gelangten über eine Mauer auf das Grundstück und dort hinter das Haus. Sie hebelten die Terrassentür auf und gelangten so in das Haus und durchsuchten jeden Raum nach Wertgegenständen. Aus dem Haus wurden mehrere Uhren, Schmuck sowie Bargeld entwendet. Anschließend flüchteten die Täter durch den rückwärtig gelegenen Garten in Richtung der Straße Zum Kasbruchtal und verloren dabei einen Teil ihrer Beute. Vermutlich flüchteten die Täter fußläufig zurück in den Mühlackerweg und verließen diesen mit einem weißen Kombi. Die Täter wurden bei Verlassen der Tatörtlichkeit beobachtet.