Engagierte Dorfgemeinschaft Münchwieser interessieren sich für ihre Heimat

Die Dorfentwicklungsgruppe Münchwies steckt zwar noch in den Kinderschuhen, erste Aktivitäten stoßen in der Bevölkerung aber auf eine gute Resonanz. Zu einer Dorfwanderung mit anschließendem geselligen Beisammensein an der Sport- und Kulturhalle waren kürzlich rund 100 Leute aus dem Ort gekommen, „und damit sind wir mehr als zufrieden“, zogen die Vertreter der Dorfentwicklungsgruppe eine positive Bilanz der Veranstaltung. „Es hätte besser nicht laufen können“, meinte Klaus Charrois als Koordinator der Gruppe, und er sagte weiter: „Das Wetter war klasse, der Verein der Musikfreunde hat schöne Musik gemacht und die Leute waren alle interessiert“.