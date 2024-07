13 dicke Ordner an Dokumenten zusammengetragen Wiebelskirchen: Als noch mit Trommeln und Pfeifen alarmiert wurde

Wiebelskirchen · Der obligatorische Fassanstich und das Freibier zur Eröffnung des 31. Wiebelskircher Dorffestes mussten am Freitagabend zunächst einmal warten. Als Erstes wurde im Museum des Heimat- und Kulturvereins im Wibilohaus eine Ausstellung über die Wiebelskircher Feuerwehr eröffnet, in der mit Bild- und Schriftdokumenten an zahllose Ereignisse und Personen in der Geschichte der Wehr erinnert wird.

16.07.2024 , 14:01 Uhr

Hiltrud Müller hat die Ausstellung verantwortlich zusammengestellt, im Hintergrund HuK-Museumsleiter Olaf Schuler. Foto: Heinz Bier

Von Heinz Bier