Traditionell gute Musik Zum Auftakt knatterten die Traktoren

Es gibt Dorffeste in der Region, bei denen zur Eröffnung Ohren betäubende Böllerschüsse abgefeuert werden. Nicht so in Münchwies. Dort knattern zum Auftakt des Dorffestes Traktormotoren, denn der bunte Traktorkorso durch den Ort zum Festplatz ist seit vielen Jahren guter und beliebter Brauch.