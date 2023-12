Serie Dorfentwicklung – ein Jahr danach Ein Vorzeigeprojekt in Sachen Bürgerbeteiligung und ein Flippermuseum

Wiebelskirchen · Vor einem Jahr war die SZ vor Ort in den Stadtteilen, um sich anzusehen, was die Menschen im Ort gerne verbessert hätten. Grundlage waren eine Untersuchung und Workshops der TU Kaiserslautern. Nun haben wir nachgesehen, was sich bereits an Bürgerprojekten entwickelt hat. Aber auch, was ansonsten im Ort die letzten Monate passiert ist und was noch ansteht: Heute: Vitales Wiebelskirchen - Attraktivierung und Belebung des Stadtteilzentrums.

19.12.2023 , 15:01 Uhr

Rundgang durch Wiebelskirchen 18 Bilder Foto: Deniz Alavanda

Von Elke Jacobi Lokalredaktion Neunkirchen

Treffpunkt und Ausgangspunkt des Besuchs in Wiebelskirchen ist auch dieses Mal der Wibiloplatz. Zum Zeitpunkt des Besuchs wird hier grad der Weihnachtsmarkt aufgebaut, der am Abend eröffnet werden wird. Der Beigeordnete Thomas Hans wartet bereits, nach und nach treffen Oberbürgermeister Jörg Aumann, Ortsvorsteher Tobias Wolfanger, Jörg Leininger vom Stadtplanungsamt, Doris Kiefer (Leiterin Stabsstelle Demografie und Stadtentwicklung) und Stadtpressesprecher Deniz Alavanda ein. Ein Rundgang durch den Ort wurde ausgearbeitet, er soll die markanten Punkte zeigen. Sowohl bezüglich der Dorfentwicklung, wie sie durch die strategischen Stadtteilentwicklungskonzepte vor gut anderthalb Jahren vorgestellt haben, als auch, was immer sonst sich getan hat. „Für die Umsetzung von strategischen Konzepten“, sagt Hans, „ist das eine sehr kurze Zeitspanne. Heute geht es also um eine Momentaufnahme auf einem Weg, der nicht endet, denn Stadtteilentwicklung ist ein fortlaufender Prozess, der auch immer an die Gegebenheiten und neue Ereignisse anzupassen ist." Hier geht es zur Bilderstrecke: Rundgang durch Wiebelskirchen