Serie Dorfentwicklung – Ein Jahr danach Bald soll ein Dorfbaum vom Zusammenhalt zeugen

Es wird ein langer Rundgang. Dabei wird noch gar nicht mal alles abgearbeitet, was geplant war. Das liegt daran, dass Ortsvorsteher Dieter Steinmaier eben so viel über seinen Ort zu erzählen hat und mit den Menschen, die er trifft, zu reden. Es ist ein paar Tage vor Weihnachten – und der Rundgang wird Steinmaiers Vermächtnis bleiben. Der Ortsvorsteher, beim Termin mit SZ und Vertretern der Stadt noch munter, vergnügt und gewohnt gut gelaunt, immer mit seinem verschmitzten Lächeln auf den Lippen, starb unerwartet am zweiten Weihnachtstag. An diesem Montag wurde er auf dem Friedhof in Wellesweiler unter riesiger Anteilnahme beigesetzt. Doch am Tag des Dorfrundgangs liegt das noch in unfassbarer Ferne.