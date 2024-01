Serie Dorfentwicklung – Ein Jahr danach Das Herzensanliegen ist umgesetzt

Neunkirchen · Vor einem guten Jahr war die SZ vor Ort in den Stadtteilen, um sich anzusehen, was die Menschen im Ort gerne verbessert hätten. Grundlage waren eine Untersuchung und Workshops der TU Kaiserslautern. Nun haben wir nachgesehen, was sich im Ort entwickelt. Heute: Sinnerthal – starke Dorfgemeinschaft und attraktives Ortsbild

30.01.2024 , 14:51 Uhr

Das ehemalige Feuerwehrgerätehaus ist nun auch Lagerraum des TV Sinnerthal. Von links Doris Kiefer (Stabstelle Demografie und Stadtentwicklung), Beigeordneter Thomas Hans, Ortsvorsteher Volker Fröhlich, OB Jörg Aumann, Jörg Lauer vom Stadtplanungsamt Foto: Elke Jacobi

Von Elke Jacobi Lokalredaktion Neunkirchen

Positives ist aus dem kleinen Neunkircher Stadtteil Sinnerthal zu melden: Das Herzensanliegen ist umgesetzt. Das betraf den Turnverein (TV) Sinnerthal und bezog sich auf Lagermöglichkeiten für Tische, Stühle, Geräte. Im Gegensatz zu Heinitz ist in Sinnerthal die Vereinsvielfalt nicht so groß.