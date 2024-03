Serie Dorfentwicklung – Ein Jahr danach Vogellehrpfad: ein Bürgerprojekt par exellence

Es schüttet wie aus Eimern an dem Tag, als die Vertreter der Stadt und des Ortsteiles gemeinsam mit der SZ den Ortsteil Furpach-Kohlhof-Ludwigsthal bereisen. Kein guter Tag, um sich das Projekt en detail anzusehen, das eines der Vorzeigeprojekte gelungener Dorfentwicklung ist: Den Vogellehrpfad. Den gab es zwar schon, doch mit Unterstützung der Stabsstelle Demografie und Dorfentwicklung mit Dr. Doris Kiefer an der Spitze haben die Mitglieder des Natur- und Vogelschutzvereins Ludwigsthal den Lehrpfad weiterentwickelt. Das Ministerium für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar und Verbraucherschutz hat das Projekt zu 90 Prozent gefördert. Wichtiger Punkt: Der Startpunkt, früher etwas versteckt und schlecht zugänglich am Ortseingang gelegen, wurde nun in die Mitte des Ortes gebracht. Genauer: An den Sportplatz. Zudem wurden Kinder verstärkt involviert. Kontakte mit Kita und Grundschule wurden geknüpft. Jetzt können die Kinder auf eigens angelegten Reisig-Plätzen sehen, wie die Natur sich im Laufe des Jahres wandelt. Der Verein, sagt der stellvertretende Ortsvorsteher Peter Pirrung (CDU) habe sehr viel in Eigenarbeit und mit Arbeitsdiensten hier geschaffen. Durch die Unterstützung sei man in der Lage gewesen, sich einen lang gehegten Wunsch zu erfüllen. „Der Verein spielt eine große Rolle im Vereinsleben“, erinnert Ortsvorsteher Alexander Lehmann (SPD) beispielsweise ans jährliche Ostereiersuchen.