Serie Dorfentwicklung – ein Jahr danach Es geht voran in Sachen Dorfgemeinschaftshaus

Beim Treffpunkt an der Ostertalhalle ist es unübersehbar: Was lange währte, ist endlich gut – der Aufzug an der Halle ist fertig. Rosenmontag war die Abnahme und nun kann es weiter gehen Richtung Dorfgemeinschaftshaus. Mit der SZ treffen sich an diesem Tag nach dem ersten großen Regenschub („kürzlich war hier die Fläche noch eine Seenplatte“, sagt der Beigeordnete Thomas Hans mit Blick auf die Wiesen an der Oster) außer Hans noch Oberbürgermeister Jörg Aumann („ein Beweis, wie wichtig das Vorhalten freier Flächen für den Hochwasserschutz ist“), die Leiterin der Stabsstelle Demografie und Stadtentwicklung Doris Kiefer, Ortsvorsteher Tobias Wolfanger und Jörg Leininger vom Stadtplanungsamt.