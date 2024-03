Serie Dorfentwicklung – Ein Jahr danach Die Schwäne sind etwas Besonderes für den Stadtteil

Dass es sich bei Furpach-Kohlhof-Ludwigsthal um drei Orte handelt, das, so sagt Stadtplaner Jörg Lauer, werde objektiv gesehen eher nicht wahrgenommen. Nicht nur, dass sie einen gemeinsamen Ortsrat und Ortsvorsteher haben, aus der Luft wirken sie wie eine Einheit. Sie sind alle fußläufig zu erreichen. „Neutral betrachtet“, sagt Lauer, „ist es ein Stadtteil mit drei Quartieren.“ Das sei von Vorteil. „Denn so können hier Dinge entstehen, die für jeden einzelnen nicht machbar wären.“ An den Markt in Furpach erinnert er da beispielsweise, den in einem der anderen Orte zu etablieren, eher schwierig wäre. Dort, wo der nun wieder stattfinden kann, treffen sich auch Oberbürgermeister Jörg Aumann, Beigeordneter Thomas Hans, die Leiterin der Stabstelle Demografie und Dorfentwicklung Dr. Doris Kiefer, Ortsvorsteher Alexander Lehmann und Stellvertreter Peter Pirrung sowie Lauer mit der SZ. Hier ist ganz offensichtlich, was sich im Ort verändert hat: Denn der Marktplatz ist völlig neu gestaltet, mit neuen Parkplätzen, einem großen Spielplatz und Ruhezonen.