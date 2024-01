Doku über KZ-Häftling Filmisches Denkmal und Wachrütteln zugleich

Wäre der Kontext nicht so bitter, die gastgebenden Aktiven des Forums für Freiheit, Demokratie und Antifaschismus Neunkirchen hätten allen Grund zum Strahlen gehabt. Fanden sich doch 60 Interessierte am Samstag im KOMMzentrum zur Vorführung der Dokumentation „Johann Becker – Stille Zeit: Fragmente eine Lebens“ ein. Ein Riesenerfolg, würdigte Oberbürgermeister Jörg Aumann: „Ich habe immer bedauert, wie wenige Menschen zu den Veranstaltungen des Forums kommen.“ Leider bedurfte es für den Wandel eines „monströsen Anlasses“ (gemeint war das Geheimtreffen radikaler Rechter in Potsdam). „Doch mir machen die Proteste Mut. Es ist dringend nötig, den Arsch hoch zu kriegen. Nie wieder ist nicht jetzt, sondern immer. Das bleibt!“