Erfindung aus dem Saarland Döner aus der Dose – so schmeckt das Trendprodukt

Die Produktion läuft wie am Schnürchen, steht nicht still. Das Telefon ebenso wenig. Pausenlos erhält Turgut Tünay Anrufe. Vertreter von Rundfunkanstalten, Fernsehsendern und Zeitungsverlagen wollen ihn an die Strippe bekommen. Der Koch aus Neunkirchen sorgt mit seiner Erfindung für ein riesiges Medienecho.