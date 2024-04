Vereinsleben DLRG Wiebelskirchen erhöht Beiträge

Die Mitglieder der DLRG-Ortsgruppe Wiebelskirchen müssen sich ab nächstem Jahr auf höhere Beiträge einstellen. Die Jahreshauptversammlung hat am Sonntag eine vom Vorstand vorgeschlagene Beitragsanpassung gebilligt und bei zwei Enthaltungen einstimmig beschlossen. „Wir haben schon einige Jahre nichts mehr geändert“, begründete Vorsitzender Jürgen Harig die Anhebung und führte als weiteres Argument den vergleichsweise moderaten Jahresbeitrag gegenüber anderen Ortsgruppen in der Region an. Er erinnerte auch daran, dass 2021 wegen der Coronaregeln die Erhebung von Eintrittsgeldern für das Hallenbad in Neunkirchen abgeschafft wurde, wegen der Zuschüsse vom Land auf eine geplante geringfügige Beitragserhöhung aber verzichtet wurde. Das habe letztlich zu Einnahmeausfällen geführt, erklärte Harig.